ISW: Росія посилює присутність силовиків на окупованих територіях

Міністерство внутрішніх справ Росії посилює присутність правоохоронних органів в окупованій частині Україні, щоб посилити контроль над цивільними особами та критичною інфраструктурою. ﻿﻿Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW), повідомляє Українська правда.

Голова МВС РФ Володимир Колокольцев на колегії МВС 2 квітня заявив, що МВС створює територіальні підрозділи на території окупованої України, а на посади в окупаційній міліції прийшли майже 14 тисяч міліціонерів, більшість з яких раніше служили в місцевих правоохоронних органах.

Колокольцев стверджував, що МВС перекинуло з Росії в окуповану Україну понад 800 співробітників і що 1500 нових співробітників прийшли на службу в окуповану Україну. Російське МВС створило окремі підрозділи для охорони порядку, протидії екстремізму та охорони інфраструктури на території окупованої України.

Він також сказав, що МВС приділило підвищену увагу охороні критично важливих залізничних транзитних об'єктів і збільшило мобільні групи патрульної поліції в окупованій Україні до 700 осіб, які перевіряють близько 2,5 тис. об'єктів на день.

Росія також розгорнула щонайменше 35 000 співробітників Росгвардії в окупованій Україні, багато з яких, ймовірно, виконують правоохоронні завдання.

Раніше ISW зазначав, що приплив російських правоохоронних органів в окуповану Україну, ймовірно, також частково спрямований на штучну зміну демографії окупованої України через приїзд більшої кількості російських громадян на окуповані території.

Ключові висновки ISW за 2 квітня