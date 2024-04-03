На президентських виборах у Словаччині може перемогти соратник Фіцо

Опитування прогнозує, що в другому турі президентських виборів у Словаччині виграє провладний кандидат, спікер парламенту Петер Пеллегріні, повідомляє Європейська правда.

Згідно з опитуванням від агентства Focus на замовлення телеканалу Markíza, Пеллегріні мав би підтримку 50,8% виборців, водночас прозахідний кандидат від опозиції Іван Корчок отримав би 49,2% голосів.

Опитування проводилося з 28 березня по 2 квітня серед 1015 респондентів шляхом особистого інтерв'ю.

Другий тур президентських виборів відбудеться найближчої суботи, 6 квітня.

Напередодні Пеллегріні, який є провладним кандидатом на посаду президента, відмовився від дебатів зі своїм опонентом, опозиціонером Іваном Корчоком через вигадану причину.

У першому турі виборів президента Словаччини Корчок переміг з результатом 42,52% голосів, за Пеллегріні проголосували 37,03%. виборців.