США убрали из санкций бывшее европейское отделение российского банка ВТБ

Сполучені Штати зняли санкції з колишнього європейського підрозділу найбільшого банку Росії - ВТБ.﻿ З посиланням на пресслужбу Міністерства фінансів США, пише Валерія Поліщук, РБК-Україна.

Із санкційного списку виключили Ost-West Handeslbank, а також його колишні назви - VTB Bank Europe і VTB Bank Deutschland.

За даними видання "Радіо Свобода", у квітні 2022 року влада Німеччини взяла під контроль Bank Europe. Через санкції Європейського союзу вона заборонила ВТБ здійснювати права акціонера.

ВТБ у 2017 році провів реорганізацію європейського субхолдингу, перевівши "дочки" в Німеччині, Австрії та Франції на єдину ліцензію банку VTB Bank Europe. Цей банк належав ВТБ, однак після запровадження санкцій на російський банк у 2022 році, німецький регулятор усунув ВТБ від управління "дочкою" і позбавив його можливості розпоряджатися фінансовими активами VTB Bank Europe, окремо вказавши, що європейський банк не підпав під обмеження ЄС.

У лютому цього року Сполучені Штати звинуватили у порушенні санкцій голові російського банку ВТБ Андрію Костіну та двом його помічникам.

Костіна звинувачують у відмиванні грошей та порушенні санкцій у зв'язку з утриманням двох яхт та будинку в курортному американському місті Аспен.

За даними США, Костін брав участь у схемі ухилення від санкцій та відмивання коштів для підтримки двох суперяхт загальною вартістю понад 135 мільйонів доларів.