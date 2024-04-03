Президент Фінляндії підтримав удари по НПЗ: РФ розуміє тільки так

Президент Фінляндії Олександр Стубб вважає удари по російських НПЗ вельми прийнятними, оскільки Росія "розуміє тільки таку мову". Про це він заявив під час пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським, пише Наталія Гурковська, РБК-Україна.

"Єдина мова - це мова влади. Вона у Росії приступна. Хоч би хто був відповідальний за ці атаки в Росії питання одне: питання в ціні на нафту чи ми маємо з цим якісь труднощі. Війна - це супутні збитки і хоч би хто атакував (НПЗ в Росії, - ред.) вони знають, що вони роблять, вони роблять це вміло, не наражаючи цивільних на небезпеку і треба це мати на увазі повсякчас" , - сказав він.

І безперечно, як додав президент Фінляндії, війна - це річ брутальна, це річ тяжка.

"Але Росія розуміє тільки такий спосіб, тільки таку мову" , - зазначив Стубб.

Атаки на НПЗ у Росії

В останні тижні українські сили оборони успішно атакують нафтопереробні заводи у Росії. Очевидно, наслідки таких обстрілів виявилися досить критичними для того, щоб Міністерство енергетики РФ визнало зупинку виробництва палива на низці нафтопереробних заводів, і заявило про пошук способу вирішити проблему.

І хоча США закликали Київ припинити атаки на російську енергетичну інфраструктуру, попередивши, що удари безпілотників можуть призвести до зростання світових нафтових цін, в Україні НПЗ у РФ вважають законними цілями для ударів.