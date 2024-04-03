Синєгубов: Росіяни посилили обстріли Харківської області

Російські окупанти посилили обстріл Харківської області. Це стосується низки районів регіону, повідомляє РБК-Україна.

Про це заявив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

"У нас посилилися обстріли по населених пунктах області. Це і північ, північно-східний напрямок, це Харківський район, це Богодухівський район, це Чугуївський район, Вовчанський напрямок, і, звичайно, Куп'янський, де проходить фактично лінія фронту", - розповів чиновник.

Він уточнив, що вчора, 2 квітня, місто Куп'янськ було під масованим ударом ворога. У селі Новоосинове загинув чоловік та його 11-річний син.

"До речі, з цього населеного пункту було проведено примусову евакуацію сімей з дітьми. Проте вказана сім'я, на жаль для нас і для себе, повернулася до цього населеного пункту і ось маємо такі трагічні наслідки", - зазначив Синєгубов.

За його словами, росіяни фактично знищують критичну інфраструктуру, транспортну інфраструктуру, мости. Для цього ворог використовує артилерію, керовані авіабомби і не лише.

"І по місту Харкову почав застосовувати керований боєприпас, це такий різновид КАБу, меншої потужності, проте має більшу дистанцію, на яку може бути спрямований. Так дійсно, завдавав ударів по Харкову, житловій інфраструктурі, тобто це виключно цивільні наші будинки", - додав чиновник.

Він уточнив, що удари завдаються лише по цивільних об'єктах.

Обстріли Харкова новим КАБом

Нагадаємо, 27 березня армія РФ вперше завдала удару по Харкову за допомогою керованого боєприпасу великого калібру. Йдеться про бомбу УМПБ Д-30 СН.

Синєгубов уточнював, що такий боєприпас може долетіти до будь-якого району міста. Експерти встановили, що росіяни випустили КАБи із літаків класу Су, але вони мають можливість запускати їх із РСЗВ.