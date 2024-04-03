Генштаб: Авіація ЗСУ завдала ударів по 14 районам зосередження ворога

Протягом доби на фронті зафіксували 54 бойових зіткнення, ворог завдав 5 ракетних та 50 авіаційних ударів, здійснив 37 обстрілів з реактивних систем залпового вогню, повідомляє Українська правда.

Про це говорить вечірнє зведення Генштабу ЗСУ 3 квітня.

Протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по 14 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та 1 зенітно-ракетному комплексу противника.

Підрозділами ракетних військ завдано ураження по 2 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 1 артилерійській системі, 1 радіолокаційній станції, 1 станції РЕБ та 1 пункту управління БпЛА противника.

На Куп’янському напрямку Силами оборони відбито 1 атаку противника в районі населеного пункту Андріївка Луганської області.

На Лиманському напрямку наші воїни відбили 3 атаки противника в районі населеного пункту Терни Донецької області, де ворог намагався прорвати оборону наших військ.

На Бахмутському напрямку наші воїни відбили 10 атак в районах Білогорівки Луганської області; Спірного, Андріївки, південнно-східніше Виїмки та Кліщіївки Донецької області, де ворог намагався покращити тактичне положення.

На Авдіївському напрямку наші захисники відбили 8 атак в районах населених пунктів Бердичі, Уманське, Яснобродівка, Первомайське та Невельське Донецької області, де ворог намагався вибити наші підрозділи із займаних рубежів.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Новомихайлівка та Урожайне, де ворог, за підтримки авіації, 15 разів намагався прорвати оборону наших військ.

На Оріхівському напрямку протягом доби ворог наступальних (штурмових) дій не вів.

На Херсонському напрямку ворог не відмовляється від наміру вибити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом доби, здійснив 4 атаки на позиції наших військ.