Росіяни весь день гатили по Нікопольщині, є пошкодження інфраструктури
Російська армія 3 квітня увесь день обстрілювала Нікопольський район з артилерії та скерувала 8 дронів-камікадзе, повідомляє Українська правда.
Про це повiдомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
"Тричі обстрілював з артилерії. І ще 8 разів вдарив по району дронами-камікадзе.
Найбільше атак було на сам Нікополь. Поцілив агресор і по двох громадах – Покровській та Марганецькій".
Через обстріли пошкоджені приватне підприємство та інфраструктурний об’єкт. Люди не постраждали.