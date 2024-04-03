Росіяни весь день гатили по Нікопольщині, є пошкодження інфраструктури

Російська армія 3 квітня увесь день обстрілювала Нікопольський район з артилерії та скерувала 8 дронів-камікадзе, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"Тричі обстрілював з артилерії. І ще 8 разів вдарив по району дронами-камікадзе.

Найбільше атак було на сам Нікополь. Поцілив агресор і по двох громадах – Покровській та Марганецькій".

Через обстріли пошкоджені приватне підприємство та інфраструктурний об’єкт. Люди не постраждали.