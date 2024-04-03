Bloomberg: Путін планує війну на виснаження та сподівається на зменшення підтримки України

Російський диктатор Володимир Путін не збирається припиняти військову агресію проти України і планує війну на виснаження. Очільник Кремля у своїх загарбницьких планах сподівається на зменшення підтримки Києва з боку країн Заходу, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє Bloomberg.

Попри те, що окупаційний контингент РФ не може здійснити прорив на фронті в Україні та просуваються повільно, Путін все одно сповнений рішучості здобути перемогу на полі бою, попри втрати.

На тлі свого нещодавнього "переобрання" на ще один шестирічний термін при владі керівник Кремля намагається без доказів звинуватити Україну у нібито причетності до теракту і Підмосков'ї 22 березня, та продовжувати окупаційну кампанію після того, як попередні дипломатичні контакти зі США наприкінці минулого року закінчилися нічим, заявили виданню четверо експертів, знайомих з військовою стратегією Кремля.

За словами представників Штатів, вони не бачать ознак того, що російський диктатор наприкінці 2023 року серйозно ставився до пошуку способу припинення бойових дій. Вони відкинули ідею переговорів про "перемир'я" без участі України.

"Путін зараз, швидше за все, піде на ескалацію. Його мета - перемога" , - сказав керівник московського Центру політичної інформації Олексій Мухін.

Це відомство надає консультаційні послуги для Кремля.

Він додав, що РФ "готова продовжувати цей конфлікт скільки завгодно".

Також Bloomberg пише, що бездоказові заяви Кремля щодо нібито наявності "українського сліду" у теракті під Москвою створюють припущення про те, що російська влада, можливо, готує ґрунт для посилення війни, включно з можливою ще однією мобілізацією резервістів попри економічні виклики та наслідки для країни.

Нещодавно глава Міноборони РФ Сергій Шойгу стверджував, що до кінця року Кремль планує сформувати 2 нові загальновійськові армії, 14 дивізій і 16 бригад. Наразі росіяни залучаючи новобранців обіцянкою щедрої оплати, і мають на меті набрати щонайменше 250 000 солдатів у 2024 році.

Разом з тим, йдеться в публікації Bloomberg, Росія через недостачу військ наразі може мати проблеми з проведенням нових великих наступальних дій, щоб, як мріє Кремль, мати змогу захопити такі міста, як Харків та Одесу, тим паче для спроб створити путінську "буферну зону" в Україні.

"Я не вірю в можливе захоплення Харкова. У Кремля не вистачає сил для такого завдання, а місто занадто велике. Для справжнього прориву у цій війні Росії потрібні набагато кращі комунікаційні можливості, набагато більше високоточної зброї та набагато більше людей" , - озвучив думку керівник Центру аналізу стратегій і технологій московського оборонного аналітичного центру Руслан Пухов.

Розмови про підготовку РФ до можливого наступу

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський в інтерв'ю CBS News розповів, що станом на зараз ситуацію на фронті вдалося стабілізувати після зимового загострення. Глава держави зазначив, що Росія, ймовірно, готує новий наступ, який може відбутися наприкінці травня або в червні.

За словами Головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, у разі ворожого наступу Харків стане для росіян "фатальним містом".

Нещодавно радник глави Офісу президента Михайло Подоляк звернувся до союзників України з важливою заявою, в якій наголосив, що Росія кидає на війну всі свої ресурси, а війна такого роду має тільки військове рішення.

Сьогодні, 3 квітня, президент Володимир Зеленський заявив, що РФ планує на 1 червня мобілізувати додатково 300 тисяч військовослужбовців.