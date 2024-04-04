WhatsApp відновив роботу після масштабного збою

Збої в роботі месенджера WhatsApp, що тривали в різних країнах світу протягом декількох годин, усунуті, випливає із повідомлення в мікроблозі месенджера в соцмережі X, оприлюдненого вранці в четвер, 4 квітня, повідомляє Deutsche Welle.

"І ми повернулися! Приємного спілкування в чатах!" , - йдеться у пості.

У чому саме була причина порушення роботи, не повідомляється.

Декількома годинами раніше, ввечері 3 квітня, користувачі по всьому світу повідомляли про масштабний збій у роботі WhatsApp. Вказувалося, що месенджер не надсилав і не приймав повідомлення, його вебверсія не завантажувалася та повідомляла про проблеми з підключенням, медіафайли також не завантажувалися.

Повідомлення про проблеми надходили, зокрема, з Росії, Великобританії, Індії, Бразилії, США та деяких інших країн. За даними сервісу Downdetector, на піку про збій повідомили 24 тисяч користувачів WhatsApp в США. При цьому надходила інформація і про проблеми в роботі соцмереж Facebook і Instragram, які також належать компанії Meta.