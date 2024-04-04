Менше половини українців вважають, що Україна збереже всі території

За результатами лютневого опитування, 45% українців вважають, що після завершення війни Україна збереже території, які мала під час проголошення Незалежності у 1991 році. ﻿﻿Про це свідчать результати опитування соцгрупи "Рейтинг" від імені Центру аналізу та соцдосліджень Міжнародного республіканського інституту, проведеного 17-21 лютого 2024 року, повідомляє Українська правда.

На думку 45% українців у результаті закінчення війни, Україна збереже усі свої території, які мала у 1991 році.

7% респондентів вважають, що Україна поверне Донбас, але не Крим. Ще 7% вважають навпаки, що Україна зможе повернути Крим, але не окуповані території Луганщини та Донеччини (так звані "ЛНР" та "ДНР").

16% українців відповіли, що Україна поверне території, які були підконтрольні до початку повномасштабного вторгнення 24 лютого 2022 року, а 16% вважають, що Україна втратить нові території.

При цьому 1% респондентів відповів, що Україна буде повністю окупована Росією.

Опитування було проведено соцгрупою "Рейтинг" від імені Центру аналізу та соціологічних досліджень Міжнародного республіканського інституту.

Дослідження проводилося по всій території України (крім окупованих територій Криму і Донбасу) з 17 по 21 лютого 2024 року. Метод опитування – телефонні інтерв’ю з використанням комп’ютера на основі випадкової вибірки мобільних номерів.

Всього було опитано 2,000 жителів України віком від 18 років. Вибірка не включає українців, які зараз не перебувають в Україні.

Помилка репрезентативності дослідження не перевищує 2.2%.

Дослідження фінансувалося Агентством США з міжнародного розвитку (USAID).