Кількість українців, що схвалюють діяльність Зеленського, різко зменшилася

У лютому, порівняно з вереснем 2023 року, частка українців, які повністю схвалюють діяльність президента України Володимира Зеленського, знизилась з 42% до 22%, свідчать результати опитування.﻿ Про це свідчать результати опитування Соціологічної групи "Рейтинг" від імені Центру аналізу та соціологічних досліджень Міжнародного республіканського інституту, проведеного 17-21 лютого 2024 року, повідомляє Українська правда.

За результатами опитування, 22% українців повністю схвалюють діяльність президента. 15% навпаки, зовсім не незадоволені діями Зеленського.

Також 41% респондентів відповіли, що "скоріше схвалюють" діяльність президента, а 18% — "скоріше не схвалюють". 4% українців, що їм складно відповісти.

Зазначається, що у вересні 2023 року повністю підтримували президента 42%. За п’ять місяців цей показник знизився на 20 процентних пунктів з 42% до 22%.

Опитування проводилось з 17 по 21 лютого 2024 року методом телефонних інтерв’ю з використанням комп’ютера.

Всього було опитано 2000 респондентів, що мешкають у всіх регіонах України, крім окупованих територій, у віці 18 років і старше. Вибірка не включає українців, які зараз не перебувають в Україні.

Помилка репрезентативності дослідження не перевищує 2.2%. Дослідження фінансувалося Агентством США з міжнародного розвитку (USAID).