Росіяни повідомили про масовану атаку на військовий аеродром у Ростовській області

Безпілотники атакували військовий аеродром у Морозівську Ростовської області.﻿﻿ Про це заявив губернатор Ростовської області Василь Голубєв, повідомляє Українська правда.

Очевидці у місцевих Telegram-пабліках також почали повідомляти про численні безпілотники та нарахували понад 60 вибухів.

У Росії відбивають масовану атаку на військовий аеродром у Ростовській області pic.twitter.com/mEN2IOQ2nP — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) April 4, 2024

Голубєв підтвердив "масовану атаку" у Морозівському районі Ростовської області. За його словами, підрозділи ППО її відбивають.

За попередніми даними Голубєва, у Морозівському районі ППО знищила понад 40 цілей.

За його словами, пошкоджено електропідстанцію, ведеться відновлення енергопостачання.

Морозовськ - військовий аеродром в Ростовській області РФ, розташований за 3 км на південний захід від міста Морозовська. На аеродромі базується 559-й гвардійський бомбардувальний авіаційний полк 1-ї гвардійської змішаної авіаційної дивізії ВПС РФ (в/ч 75392 Міністерства оборони РФ). На аеродромі базуються фронтові бомбардувальники Су-24, Су-24М, Су-34.