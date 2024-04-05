У Нацбанку пояснили зростання попиту на валюту та підвищення курсу долара

Ситуація на валютному ринку України в березні 2024 року залишалася контрольованою, а курсові коливання - помірними.﻿ Про це йдеться в Макроекономічному та монетарному огляді НБУ (квітень 2024 року), пише Олександр Білоус, РБК-Україна.

"Протягом березня обмінний курс гривні коливався в обидва боки, помірно девальвувавши за підсумками місяця внаслідок певного погіршення балансу попиту та пропозиції на ринку в другій половині березня" , - йдеться в огляді.

За даними НБУ, це зумовлювалося:

пожвавленням весно-польових робіт, що супроводжувалося збільшенням попиту на іноземну валюту з боку імпортерів добрив та засобів захисту рослин,

зростанням потреби в імпорті енергоносіїв, у тому числі через інтенсифікацію обстрілів енергетичного сектору,

активізацією витрат бюджету з надходженням значних обсягів міжнародної допомоги в другій половині місяця,

завершенням періоду сплати річних та квартальних податків.

За таких умов НБУ наростив інтервенції з продажу іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку (до 1,8 млрд доларів), йдеться в огляді.

Зростання курс долара

Нагадаємо, курс долара на міжбанку за березень зріс приблизно на 80 копійок із 38,20 до 39,00 гривень. Офіційний курс НБУ піднявся на 2,7% із 38,20 грн/долар на 29 лютого до 39,22 грн/долар на 29 березня. Упродовж місяця курс неодноразово оновлював рекорди. Історичний максимум було зафіксовано 27 березня - 39,34 грн/долар. Готівковий курс зріс на 80 копійок до 39,40 грн/долар.

НБУ у березні 2024 року продав на міжбанківському валютному ринку 1,788 млрд доларів. Обсяг продажів був на 18,5% вищим, ніж у лютому (1,509 млрд доларів).

Водночас, за даними НБУ, українці в березні скоротили купівлю доларів у банках до 574,9 млрд доларів. Обсяг купівлі впав у порівнянні з лютим на 30,3%, коли українці купили 824,5 млн доларів.