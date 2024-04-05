Міноборони Італії: Канали діалогу з РФ мають бути відкритими

Попри повномасштабне вторгнення Росії на територію України, важливо, щоб канали діалогу залишались відкритими. ﻿Про це заявив міністр оборони Італії Гвідо Крозетто, пише Сергій Пишкін, РБК-Україна.

"Хоча Російська Федерація вторглася в суверенну країну, і з цієї причини Італія і Франція завжди підтримували і будуть підтримувати Україну, важливо (...), щоб канали конфронтації і діалогу також залишалися відкритими" , - заявив міністр.

Як пише The Guardian, цього тижня голова Міністерства оборони Франції Себастьян Лекорну провів телефонні перемовини з російським колегою Сергієм Шойгу. Під час розмови французька сторона засудила війну, яку розв'язала Росія.

Пізніше Париж спростував заяви країни-терориста про те, що Франція висловила готовність вести перемовини щодо України, а також обговорювати переговори під час зустрічі міністрів оборони двох країн.

Міністр оборони Італії, який переговорив з французьким колегою, відзначив, що "жорстка й критична" комунікація важлива для припинення російських атак й "створення умов для справедливого миру".