Міноборони Італії: Канали діалогу з РФ мають бути відкритими
Попри повномасштабне вторгнення Росії на територію України, важливо, щоб канали діалогу залишались відкритими. Про це заявив міністр оборони Італії Гвідо Крозетто, пише Сергій Пишкін, РБК-Україна.
"Хоча Російська Федерація вторглася в суверенну країну, і з цієї причини Італія і Франція завжди підтримували і будуть підтримувати Україну, важливо (...), щоб канали конфронтації і діалогу також залишалися відкритими", - заявив міністр.
Як пише The Guardian, цього тижня голова Міністерства оборони Франції Себастьян Лекорну провів телефонні перемовини з російським колегою Сергієм Шойгу. Під час розмови французька сторона засудила війну, яку розв'язала Росія.
Пізніше Париж спростував заяви країни-терориста про те, що Франція висловила готовність вести перемовини щодо України, а також обговорювати переговори під час зустрічі міністрів оборони двох країн.
Міністр оборони Італії, який переговорив з французьким колегою, відзначив, що "жорстка й критична" комунікація важлива для припинення російських атак й "створення умов для справедливого миру".