МЗС Туреччини: Необхідно шукати "альтернативи" для закінчення війни в Україні

Туреччина заявила, що підтримує суверенітет України. Проте Анкара також вважає, що потрібно шукати "альтернативи" для закінчення війни.﻿ Про це заявив міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан, пише Наталія Юрченко, РБК-Україна.

Відповідну заяву він зробив у Брюсселі, де відбулася зустріч глава МЗС країн-членів НАТО.

Фідан зазначив, що міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба поінформував країни Альянсу про ситуацію в Україні.

Міністр додав, що турецька сторона підтримує право України на безпеку та суверенітет. Проте Туреччина заявила про необхідність пошуку "альтернативних шляхів" для завершення війни Росії проти України.

Позиція Туреччини щодо війни

Варто зазначити, що влада Туреччини займає нейтральну позицію щодо війни РФ проти України. Анкара заявляє, що підтримує суверенітет України, при цьому прямо не засуджує Москву.

На початку повномасштабної війни у Стамбулі проходили переговори між Україною та Росією, але це не принесло значних результатів. Також Туреччина була посередником у створенні "зернового коридору" та декількох обмінах полоненими.

Нещодавно президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган заявив, що його країна продовжує добиватися посередництва між Україною та РФ, а глава МЗС Туреччини сказав про необхідність "припинення вогню".