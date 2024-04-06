Лубінець: Звільнені з полону українці можуть отримати 100 тисяч гривень

Українці, які були звільнені з російського полону чи незаконного утримання, можуть отримати допомогу від держави. Йдеться про виплату у 100 тисяч гривень, повідомляє РБК-Україна.

Про це говорить повідомлення омбудсмена з прав людини Дмитра Лубінця у Telegram.

Як зазначається, упродовж будь-якого часу від моменту звільнення з незаконного полону людина може подати заяву на одноразову грошову допомогу. Розмір виплати становить 100 тисяч гривень.

Отримати допомогу можна незалежно від щорічної грошової підтримки.

Для отримання виплати потрібно:

заповнити заяву та обов'язково зазначити вид допомоги "одноразова грошова допомога". Зразок заяви можна знайти за посиланням;

додати підтвердження факту затримання від Комісії з питань встановлення факту позбавлення свободи;

долучити довідку з реквізитами особового банківського рахунку.

Відправити заяву можна за адресами:

Чоколівський бульвар, 13, місто Київ, 03186, Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України;

на електронну скриньку info-gr@minre.gov.ua.

Нагадаємо, раніше уряд спростив процедуру подання заявки для виплати сім'ям загиблих військовослужбовців. Це прискорить процедуру.