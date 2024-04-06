Нічний удар по Харкову: кількість загиблих та поранених зросла
Через нічний удар по Шевченківському району Харкова загинуло семеро людей, ще 11 поранені, повідомляє Українська правда.
Про це пвiдомив начальник Слідчого управління Нацполіції області Сергій Болвінов у Twitter.
За даними НПУ, Харків росіяни атакували з С-300 – між двома обстрілами було менш як 30 хвилин.
"Ворог знову бив двічі - прицільно по житлових багатоповерхівках, дитячих садочках та цивільній інфраструктурі.
Повністю зруйнована автозаправна станція, пошкоджені лінії електропередач. Посеред побитих дев'ятиповерхівок - дві вирви, розміром 5 на 5 метрів.
На жаль, маємо сімох загиблих внаслідок цієї атаки. Ще одинадцятеро людей отримали поранення".
Нагадаємо:
Внаслідок обстрілу у Харкові пошкоджено шість багатоповерхівок, АЗС, магазин, автомобіль.