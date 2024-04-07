Ізраїль вивів майже всі війська з півдня Гази – ЗМІ

Армія оборони Ізраїлю в ніч на 7 квітня вивела майже всі свої війська з південної частини Сектору Газа. Наразі в Секторі Газа залишається всього одна ізраїльська бригада - "Нахаль".﻿ Про це повідомляє The Times of Israel, пише Дмитро Левицький, РБК-Україна.

Виведення ізраїльських військ з півдня Сектору Газа сталося після чотирьох місяців безперервних боїв у районі Хан-Юніс.

Як зазначили в The Times of Israel, бригада "Нахаль" має завдання забезпечити безпеку так званого коридору Нецарім, який зі сходу на захід перетинає Сектор Газb. Цей коридор завдовжки понад шість кілометрів Ізраїль завершив будувати у 2024 році.

Коридор дозволяє Армії оборони Ізраїлю здійснювати рейди в північній і центральній частині Гази, не дозволяє палестинцям повертатися в північну частину Сектору і дозволяє гуманітарним організаціям доставляти допомогу безпосередньо в північну частину Гази.

Війна в Секторі Газа

Минулої осені бойовики терористичного угруповання ХАМАС напали на територію Ізраїля з Сектору Газа. У відповідь на це Ізраїль ввів війська в Сектор Газа та почав військову операцію для ліквідації ХАМАС.

В середині березня Нетаньяху заявляв, що Ізраїль близький до завершення останньої частини бойових дій в Секторі Газа. Як заявляв ізраїльський прем'єр, військова операція може завершитися приблизно через місяць або два.

Однак, як заявляв Нетаньяху, армія Ізраїлю має намір продовжити наступ на місто Рафах на південному кордоні Сектора Газа. Хоча президент США Джо Байден раніше в одному з інтерв'ю попередив, що такий наступ може бути "червоною лінією".