Смерть у київському фунікулері: правоохоронець напав на неповнолітнього

Державне бюро розслідувань відкрило кримінальне провадження за фактом смерті юнака у київському фунікулері 7 квітня, повідомляє Українська правда.

"7 квітня на станції столичного фунікулера виник конфлікт між чоловіком, який служить водієм у правоохоронному органі, та неповнолітнім. Після виходу з вагона на верхній станції правоохоронець штовхнув підлітка. Той впав, розбив головою скло, отримавши смертельний поріз шиї. Неповнолітній помер на місці події" , – йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що затриманий правоохоронець вже відсторонений від виконання своїх обовʼязків.

В Управлінні державної охорони повідомили, що вже надають всю необхідну допомогу правоохоронним органам та будуть "всіляко сприяти в проведенні досудового розслідування".

Наразі проводиться весь комплекс оперативно-слідчих дій, вирішується питання оголошення про підозру затриманому правоохоронцю за підозрою в умисному вбивстві.

Процесуальне керівництво здійснює Київська спеціалізована прокуратура у сфері оборони.