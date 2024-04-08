Майбутній власник Датагруп-Volia та Lifecell планує об'єднати компанії

Компанія NJJ Holding французького мільярдера Ксав’є Ніеля, планує об'єднати Датагруп-Volia та Lifecell, покупка яких планується, в одну компанію. ﻿ Про це йдеться у спільному релізі NJJ Holding Ніеля та власника Датагруп-Volia Horizon Capital, повідомляє Економічна правда.

Зараз 96,13% акцій Датагруп-Volia у власності фонду, що управляється американською приватною інвестиційною компанією Horizon Capital під керівництвом Олени Кошарної, решта 3,87% належить генеральному директору Датагруп-Volia Михайлу Шелембі.

NJJ уже отримала дозвіл Антимонопольного комітету на придбання Датагруп-Volia.

"Після закриття угоди консорціум, яким керує NJJ, має намір об’єднати Датагруп-Volia та Lifecell, третім за величиною оператором мобільного зв’язку в країні, що найшвидше зростає. Злиття відбудеться після отримання регуляторного схвалення, що призведе до 100% володіння цими активами" , – йдеться в повідомленні.

Нинішні акціонери Датагруп-Volia збираються зберегти міноритарну частку в об'єднаній компанії. Її очолить Михайло Шелемба, а голова наглядової ради Датагруп-Volia П’єр Данон очолить її наглядову раду.

Об’єднана компанія надаватиме послуги мобільного зв’язку понад 10 млн українців, а її фіксована мережа охоплюватиме понад 4 млн домогосподарств у всій країні.

Зазначається, що клієнти Датагруп-Volia-Lifecell зможуть отримувати "потрійний пакет послуг": мобільний зв'язок, інтернет, телебачення.

Нагадуємо, Антимонопольний комітет України (АМКУ) 7 березня надав дозвіл DVL Telecom французького мільярдера Ксав'є Ньєля на придбання українського національного оператора фіксованого зв'язку та цифрових послуг компанії "Датагруп-Volia".

Повідомлялось, що NJJ Capital, яка раніше заявила про купівлю в Україні підрозділів компанії Turkcell - ТОВ "Лайфселл", купує активи національного оператора фіксованого зв'язку та цифрових послуг компанії "Датагруп-Volia".