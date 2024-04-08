Прорив дамби в РФ: влада Оренбурга закликала жителів негайно евакуюватися

Мер російського Оренбурга Сергій Салмін закликав абсолютно всіх жителів міста евакуюватись через можливе затоплення після прориву дамби в Орську, повідомляє Українська правда.

"Вода може прийти вночі, ви наражаєте своє життя, життя близьких на небезпеку! Абсолютно всім, хто перебуває в зоні підтоплення, необхідно покинути свої будинки. Не відкладайте евакуацію!" , – зазначив він.

За його словами, ситуація в найближчі два дні буде тільки погіршуватися.

"Рівень води, за прогнозами фахівців, перевищить небезпечне значення. Не чекайте цього! Їдьте просто зараз" , - зазначив він.

Салмін повідомив, що станом на 8 квітня ситуація з паводком в Оренбурзі погіршується, у місті діє режим надзвичайної ситуації. Сьогодні вранці рівень води в річці Урал становив 872 см і наближається до небезпечного значення, яке становить 930 см.

Вже підтоплено 2015 ділянок, 1535 домоволодінь. 188 із них - за останню добу.

За останнім переписом населення, в Оренбурзі проживало 543 654 людей.

Нагадаємо, 5 квітня в Орську Оренбурзької області РФ стався прорив дамби на річці Урал. Багато районів міста затопило. Під загрозою підтоплення опинилися й інші міста, до вечора 7 квітня рівень води в річці Урал у районі Оренбурга становив 864 см, до критичної позначки залишилося 66 см. Паводкова ситуація залишається критичною, найближчими днями рівень води тільки зростатиме.