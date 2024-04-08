У Латвії спецслужба перевіряє інформацію участь латвійців у війні на боці РФ

Служба держбезпеки Латвії (VDD) перевіряє інформацію про можливу протиправну участь низки осіб у війні в Україні на боці збройних сил Росії, повідомляє Європейська правда.

Нещодавно в мережі з'явилося відео, на якому зображено двох чоловіків у військовій формі та в масках, які сидять за столом. На столі були розставлені коробки з предметами, схожими на термовізори.

Один із чоловіків, сказавши "добрий вечір" латиською мовою, продовжує російською мовою: "Військові-інтернаціоналісти з Прибалтики висловлюють подяку "Макаричу", Рязанському руху "Свої" і спонсорам за надані термовізори, і сподіваємося на зростаючу антифашистську тенденцію, які готові допомогти на фронті".

Другий чоловік говорить латиською мовою: "Дуже дякую, друзі".

19 лютого 2015 року набули чинності зміни до Кримінального закону, що забороняють протиправну участь у збройному конфлікті за кордоном.