У Калінінградській області РФ горів корабель "Серпухов", має пошкодження – ЗМІ

У Калінінградській області сталася пожежа на російському ракетному кораблю "Серпухов". Він має значні ушкодження.﻿ Про це повідомило джерело в спецслужбах, пише Уляна Безпалько, РБК-Україна.

Як розповіло джерело виданню, пожежа на борту "Серпухова" сталася 7 квітня. Йдеться про малий ракетний корабель проєкту 21631 "Буян-М" (є п'ятим кораблем серії).

Відомо, що горів ракетоносій у військово-морській базі "Балтійськ" в Калінінградській області РФ. Втім, що стало причиною загоряння джерело не уточнює.

Що відомо про цей корабель

"Серпухов" - це малий ракетний корабель проекту 21631 "Буян-М". До кінця 2016 року був у складі Чорноморського флоту. З 2017 року - Балтійський флот.

Корабель названо на честь міста Серпухів та було спущено на воду 3 квітня 2015 року.

Водотоннажність - 949 т, довжина - 74,1 м, ширина - 11 м, висота - 6,57 м, осад - 2,6 м. Екіпаж - 32 особи. Максимальна швидкість - 25 вузлів. Дальність ходу - 2500 миль (при швидкості ходу 12 вузлів). Автономність - не менше 10 діб.

Згідно з відкритих джерел, корабель обладнаний установкою вертикального пуску (УВП) 3С14 на 8 крилатих ракет "Онікс", у перспективі 3M22 "Циркон", а також "Калібр", що дозволяє завдавати ударів цими ракетами по наземних цілях на відстань до 1500 км (з неядерною бойовою частиною) за іншими даними до 2000 км.

Артилерійське озброєння корабля представлене однією 100 мм АУ А-190 "Універсал" і однією 30 мм автоматичною АУ АК-630М-2 "Дует" з двома шестиствольними гарматами, що обертаються. МРК також озброєний двома пусковими установками ЗУР 3М-47 "Гибка", двома 14,5 мм і трьома 7,62 мм кулеметами.