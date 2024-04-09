США та Південна Корея морські навчання: відпрацьовували боротьбу з мінами КНДР

США та Південна Корея провели спільні морські навчання в Японському морі, щоб відточити свої навички стримування загроз безпеці на морі та забезпечення безпечного судноплавства на тлі загроз КНДР, пише Константин Широкун, РБК-Україна.

Щорічні навчання розпочалися 1 квітня і тривали дев'ять днів. Відомо, що у водах біля узбережжя Пхохана, за 262 кілометри на південний схід від Сеула військові США та Південної Кореї відпрацьовували боротьбу з мінами КНДР. У навчаннях взяло участь дев'ять військових кораблів та чотирьох вертольота.

США вперше направили в зону навчань експедиційну морську базу USS Miguel Keith, до якої приєдналися два інші кораблі ВМФ та гелікоптери MH-53.

240-метрове судно Miguel Keith призначене для використання як плавуча десантна база для гелікоптерів, а також для забезпечення іншої підтримки військових операцій. Південна Корея мобілізувала шість кораблів, у тому числі мінний загороджувач Nampo MLS-II, а також морський патрульний вертоліт P-3 та гелікоптер UH-60.

"Програма навчань була розроблена для навчання південнокорейських та американських військово-морських сил відпрацюванню процедур та тактиці розчищення шляхів для безпечного судноплавства та зміцнення їхнього спільного потенціалу реагування на складні сценарії мінної війни" , - йдеться у повідомленні ВМС Південної Кореї.

Військові навчання США та країн НАТО

У першій половині 2024 року НАТО проводить серію навчань під загальною кодовою назвою Steadfast Defender-24. Польща стане однією з країн, яка прийме та розмістить на своїй території значну кількість солдатів та техніки союзників.

З 4 по 15 березня на півночі Фінляндії, Швеції та Норвегії відбулися масштабні військові навчання країн НАТО під назвою Nordic Response 24. У них взяли участь близько 20 тисяч військовослужбовців із 14 країн.

Наприкінці лютого на узбережжі острова Сицилія відбулися морські навчання країн НАТО під назвою Dynamic Manta. Під час маневрів відпрацьовувалася платформа для тестування та зміцнення можливостей реагування Альянсу на кризи.