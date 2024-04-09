На передовій за добу 56 зіткнень: на яких напрямках найбільше атак

Протягом минулої доби на передовій відбулося 56 бойових зіткнень між Силами оборони України та російськими військами. Найбільше ворожих штурмів зафіксовано на Новопавлівському (26) та Бахмутському (14) напрямках.

Про це йдеться﻿ в ранковому зведенні Генерального штабу ЗСУ 9 квітня.

Загалом, ворог завдав 4 ракетних та 97 авіаційних ударів, здійснив 92 обстріли з реактивних систем залпового вогню.

Протягом минулої доби авіаційних ударів зазнали населені пункти Білопілля Сумської області та місто Суми; Петропавлівка, Нестерне, Липці, Тернова, Малий Бурлук Харківської області; Стельмахівка, Макіївка та Серебрянське лісництво Луганської області; Терни, Верхньокам’янське, Іванівське, Роздолівка, Костянтинівка, Велика Новосілка, Новобахмутівка, Новоселівка Перша, Очеретине, Нетайлове, Семенівка, Мемрик, Новокалинове, Красногорівка, Бердичі, Уманське, Яснобродівка, Олександропіль, Водяне, Урожайне, Парасковіївка, Старомайорське Донецької області; Роботине, Мала Токмачка Запорізької області.

Під артилерійським вогнем були близько 120 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.

На Куп’янському напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів.

На Лиманському напрямку нашими воїнами відбито 1 атаку противника в районі населеного пункту Терни Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, намагався прорвати оборону наших військ.

На Бахмутському напрямку нашими воїнами відбито 14 атак в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області; Верхньокам’янське, Спірне, Кліщіївка, Андріївка, Ступочки Донецької області.

На Авдіївському напрямку, нашими захисниками відбито 6 атак в районі населених пунктів Бердичі, Уманське, Невельське Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, намагався витіснити наші підрозділи із займаних позицій.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Красногорівка, Георгіївка та Новомихайлівка, де ворог, за підтримки авіації, 26 разів намагався прорвати оборону наших військ.

На Оріхівському напрямку ворог 2 рази атакував позиції наших захисників в районі населеного пункту Старомайорське Донецької області та північно-західніше Вербового Запорізької області.

На Херсонському напрямку ворог не відмовляється від наміру вибити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом минулої доби, окупанти здійснили 6 безуспішних атак позицій наших військ.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону.

Водночас наші воїни продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії бойового зіткнення.

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 4 зенітно-ракетних комплексах та 7 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

Підрозділами ракетних військ завдано ураження по 1 засобу протиповітряної оборони, 2 станціях РЕБ та 2 районах зосередження особового складу ворога.