У США відзначили прогрес у Газі після "попереджувальної" розмови Байдена з Нетаньягу

У Державному департаменті США відзначили позитивні зрушення у діях Ізраїлю задля покращення гуманітарної ситуації у секторі Гази після спілкування лідерів США та Ізраїлю минулого тижня. Про це у спілкуванні зі ЗМІ сказав речник Держдепу Метью Міллер, повідомляє Європейська правда.

Міллер зазначив, що після розмови президента США Джо Байдена з прем’єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу, в останні дні можна було бачити серію позитивних зрушень.

Серед таких він відзначив згоду уряду Ізраїлю відкрити ще один пункт пропуску на півночі сектора Гази, що важливо для постачання гуманітарної допомоги у ту частину регіону, згоду на використання порту Ашдода для ввезення гуманітарної допомоги, початок налагодження руху гумконвоїв, що в’їжджають з території Йордану.

"За попередній день у Газу в’їхали 304 вантажівки, це найбільша кількість за день за увесь період від початку конфлікту… Але важливо, щоби ми зараз побачили не лише щоденне зростання цифр, але й щоб така тенденція збереглася з часом" , – зауважив речник.

Він висловив очікування, що протягом тижня денна кількість вантажівок, які в’їздять до сектора, зросте до 350.

Також Міллер привітав оголошення ізраїльської сторони про створення координаційного підрозділу для прямого контакту з організаціями, що займаються гуманітарною допомогою у секторі Гази. За його словами, Байден прямо ставив це питання під час останньої розмови і поява такого підрозділу має запобігати подальшим випадкам поранення і загибелі волонтерів.