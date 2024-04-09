Україна та Данія домовилися про співпрацю у сфері біогазів – Міненерго

Міністерство енергетики України і міністерство клімату, енергетики і комунальних послуг Данії уклали домовленості про партнерство у сфері відновлюваних джерел енергії з особливим акцентом на біогазі, повідомляє Економічна правда.

Зазначається, що цей напрямок буде включено до Програми енергетичного партнерства Україна-Данія (UDEPP). Відповідний документ підписали очільники міністерств Герман Галущенко та Ларс Огор під час зустрічі у Києві.

"Данія та Україна співпрацюють у сфері енергетики вже 10 років - наша співпраця почалася з вітрової енергетики, відновлюваних джерел, енергоефективності. Тепер додався ще один компонент - біогаз. Є багато данських компаній, які готові долучитися до співпраці з Україною у цьому напрямку" , - заявив міністр клімату, енергетики і комунальних послуг Данії Ларс Огор.

За словами Галущенка, реалізацію відповідних проєктів важливо розпочинати вже зараз.

"За роки співпраці з Данією нам вдалося розпочати низку важливих проєктів у напрямках ВДЕ, розбудови "розумних" мереж та експертної підтримки у процесі інтеграції українських енергетичних ринків до європейських. Тому ми раді і надалі розширювати наше партнерство з данськими колегами" , - сказав очільник Міненерго.

Під час зустрічі міністри також обговорили реалізацію інших програм співпраці, зокрема вивчення українськими фахівцями данського досвіду розвитку енергосектору у межах програми з енергетичного моделювання, додали в міністерстві.