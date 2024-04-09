Начальника ТЦК перевели на нижчу посаду після інциденту з журналістом

Начальника Соломʼянського ТЦК та СП в місті Києві перевели на нижчу посаду, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомив Генштаб у відповіді на запит "УП".

"Згідно з наказом головнокомандувача Збройних сил України, начальника Соломʼянського територіального центру комплектування та соціальної підтримки після інциденту з журналістом "Слідство.Інфо" переведено на інше місце служби".

У Генштабі пояснюють, що згідно з цим рішенням, він буде переведений на нижчу посаду одного з бойових підрозділів Збройних сил України.

Вказано, що рішення ухвалене після детального розгляду всіх обставин інциденту і встановленої інформації.

"Збройні сили України у своїй діяльності дотримуються принципів відкритості та прозорості і наголошують на важливості спільної роботи медіа та громадськості щодо захисту прав і свобод кожного громадянина України".

Що передувало: 9 квітня стало відомо, що голова Служби безпеки України Василь Малюк відсторонив керівника Департаменту контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки Іллю Вітюка від виконання посадових обов'язків на час перевірки обставин, оприлюднених журналістами "Слідство-Інфо", та відправив на передову.

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