Начальника ТЦК перевели на нижчу посаду після інциденту з журналістом
Начальника Соломʼянського ТЦК та СП в місті Києві перевели на нижчу посаду, повідомляє Українська правда.
Про це повiдомив Генштаб у відповіді на запит "УП".
"Згідно з наказом головнокомандувача Збройних сил України, начальника Соломʼянського територіального центру комплектування та соціальної підтримки після інциденту з журналістом "Слідство.Інфо" переведено на інше місце служби".
У Генштабі пояснюють, що згідно з цим рішенням, він буде переведений на нижчу посаду одного з бойових підрозділів Збройних сил України.
Вказано, що рішення ухвалене після детального розгляду всіх обставин інциденту і встановленої інформації.
"Збройні сили України у своїй діяльності дотримуються принципів відкритості та прозорості і наголошують на важливості спільної роботи медіа та громадськості щодо захисту прав і свобод кожного громадянина України".
Що передувало: 9 квітня стало відомо, що голова Служби безпеки України Василь Малюк відсторонив керівника Департаменту контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки Іллю Вітюка від виконання посадових обов'язків на час перевірки обставин, оприлюднених журналістами "Слідство-Інфо", та відправив на передову.
Передісторія:
- Журналісти-розслідувачі знайшли у дружини голови департаменту кібербезпеки СБУ Іллі Вітюка придбану у грудні 2023 року квартиру за понад 20 мільйонів гривень за ринковою ціною. Хоча в декларації посадовця зазначено, що за квартиру сплатили 12,8 мільйонів гривень.
- 6 квітня стало відомо, що після цього розслідування журналісту "Слідства.Інфо" Євгенію Шульгату співробітники ТЦК намагалися вручити повістку.
- Служба безпеки України та Міноборони спільно з Генштабом заявили, що перевіряють інформацію, оприлюднену виданням "Слідство.Інфо", щодо спроб вручити повістку їхньому журналісту після викривального розслідування стосовно співробітника спецслужби.