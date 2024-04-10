Армія РФ захопила Першотравневе у Донецькій області – Deep State
Російські окупаційні війська захопили Первомайське, що у Донецькій області. Бої за село точилися півтора року. Посилаючись на дані Deep State, повідомляє Українська правда.
Росіяни просунулися південніше Новокалинового, східніше Уманського, південніше Новомихайлівки. Тривають активні бойові дії біля Виїмки, Красногорівки, Водяного та у Роботиному.
"Захопили західні околиці Первомайського. Противник зумів проломити оборону стрілецького батальйону 59-ки та повністю окупував Первомайське, бої за яке почалися фактично ще в серпні 2022-го року. Село стало однією з найгарячіших точок у цій війні і коштувало ворогу великої ціни", - повідомляють аналітики.
За інформацією Deep State, високу ціну заплатили й оборонці, особливо хлопці зі славної 59 ОМПБр, які відчайдушно трималися за кожен підвал та тримали оборону, навіть перебуваючи в повному оточені.
До війни у Первомайському жило понад 2 тисячі мешканців.