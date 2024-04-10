Байден вважає помилковим підхід Ізраїлю до війни в Газі

Президент США Джо Байден назвав помилкою підхід прем’єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу до операції у секторі Гази та закликав до перемир’я, повідомляє Європейська правда.

"Скажу вам, думаю, те що він робить – це помилка. Я не погоджуюся з його підходом" , – сказав Байден в інтерв’ю у вівторок.

Байден додав, що закликає до припинення вогню, аби наступні 6-8 тижнів у сектор Гази масово надходили продукти і медикаменти для цивільних.

"Я говорив з усіма, від Саудівської Аравії до Йорданії та Єгипту. Вони готові заходити, вони готові ввозити продовольство. І, думаю, немає ніяких виправдань тому, щоб не надавати цим людям медикаментів і продовольства. Це потрібно зробити зараз" , – наголосив президент США.

Слова Байдена називають одними з найжорсткіших його коментарів на адресу Ізраїлю.

Нетаньягу у вівторок заявив, що "жодна сила у світі" не зупинить Ізраїль від операції на півдні сектору Гази для знищення бойовиків ХАМАС, які ще залишилися там.

Держсекретар США Ентоні Блінкен казав, що Ізраїль ще не розкривав американській стороні дату запланованого наступу на місто Рафах та сказав, що очікує контактів з ізраїльською стороною наступного тижня для обговорень з цього приводу.