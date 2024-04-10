СБУ затримала екснардепа від Партії регіонів Лук'янова – ЗМІ

СБУ затримала колишнього народного депутата від забороненої Партії регіонів Владислава Лук'янова, який виправдовував напад Росії, на спробі втечі з України, повідомляє Українська правда.

В СБУ не вказують про кого саме йдеться, але за словами джерела видання, затриманий ексрегіонал Лук'янов.

"Зловмисника затримано поблизу прикордонного пункту пропуску на Одещині. Звідти 60-річний фігурант намагався виїхати до сусідньої країни як особа непризовного віку. За даними слідства, у 2020 році він став депутатом міськради Бахмута від забороненої ОПЗЖ.

Після захоплення частини регіону фігурант пішов на співпрацю з ворогом і "перереєстрував" власну компанію інтернет-провайдера за російським законодавством. Крім того він надав ФСБ повний доступ до наявного обладнання, що дозволило російській спецслужбі контролювати інтернет-активність місцевого населення. Сам депутат переїхав на підконтрольну Україні територію і управляв компанією у віддаленому режимі" , – повідомили в спецслужбі.

В СБУ повідомляють, що Лук'янов розпорядився регулярно сплачувати кошти до бюджету РФ у вигляді "податків" та "зборів".

Тим самим він фінансував військово-промисловий комплекс Росії та її окупаційні угруповання, які воюють проти України.

Крім того, зловмисник публічно виправдовував збройну агресію Росії, про що неодноразово розповідав у чатах прокремлівських Телеграм-каналів.

Під час обшуку у затриманого вилучено мобільний телефон та чорнові записи із доказами його злочинних дій.

Наразі депутату повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 436-2 ККУ (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників).

Також вирішується питання щодо додаткової кваліфікації незаконної діяльності фігуранта. Йому загрожує тюремне ув’язнення.