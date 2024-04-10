Понад 70% поляків проти участі армії Польщі у війні в Україні

Опитування громадської думки свідчать, що понад 70% поляків не хотіли б залучення армії Польщі та інших країн НАТО у російсько-українську війну. Про це свідчать результати опитування CBOS, повідомляє Європейська правда.

74,8% опитаних проти того, щоб армія Польщі чи інших країн НАТО залучалася у російсько-українську війну, тоді як 10,2% підтримали б це.

Остання цифра подібна до даних раніше оприлюдненого опитування United Surveys, згідно з яким 9,4% опитаних вважають, що за потреби польські військові могли б залучатися для допомоги Україні. Це опитування засвідчило також зростання готовності поляків відпускати своїх співгромадян-добровольців воювати за Україну.

39% опитаних вважають реакцію НАТО на війну Росії проти України надто обережною, проте 37% вважають, що Альянс відреагував належним чином. 14% вважають, що реакція НАТО була "надмірною", і 10% не визначилися з думкою.

Думки щодо невідкладного вступу України в НАТО розділилися майже навпіл: 47,7% були б проти, тоді як 40% підтримали б цей крок.