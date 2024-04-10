Агентство Fitch погіршило прогноз кредитного рейтингу Китаю

Рейтингове агентство Fitch погіршило прогноз щодо рейтингу Китаю, який зараз є на рівні "A+", зі стабільного до негативного, повідомляє Ліга.Фінанси.

Зростання китайської економіки раніше сильно залежало від будівельної галузі, але зараз вона в глибокій кризі, і це створює підвищену невизначеність для країни, йдеться в поясненні Fitch.

Fitch вважає ймовірним, що в економіці Китаю посилиться роль фіскальної політики, "що може створити стійку тенденцію до зростання боргу".

"Ми прогнозуємо, що загальний борг уряду зросте до 61,3% ВВП у 2024 році (медіанне значення для країн з рейтингом "А" – 54,0%) з 56,1% у 2023 році. Це очевидне погіршення порівняно з 38,5% у 2019 році, коли борг був значно нижчим за медіанний" , – йдеться в релізі.

До 2028 року цей показник може збільшитися до 70%.

Міністерство фінансів Китаю назвало рішення Fitch "прикрим". На його думку, агентство не змогло оцінити "позитивний вплив фіскальної політики Китаю на прискорення економічного зростання".

Прогноз щодо рейтингу вказує напрямок, в якому, на думку Fitch, він рухатиметься протягом одного-двох років. Ці прогнози відображають фінансові чи інші тенденції, які поки що недостатні для зміни рейтингу, але можуть до цього призвести, якщо зберігатимуться.

Позитивний рейтинг вказує на тенденцію до зростання рейтингу, і навпаки, негативний прогноз свідчить про загрозу зниження. Ні позитивний, ні негативний прогноз не означають неминучу зміну рейтингу. Так само і рейтинги зі стабільним прогнозом можуть бути змінені без встановлення позитивного чи негативного прогнозу.