Депутати почали розгляд законопроєкту про мобілізацію в другому читанні

Верховна Рада сьогодні, 10 квітня почала розгляд законопроєкту про мобілізацію №10449. Йдеться про друге читання, пише Марія Кучерявець, РБК-Україна.

Що відбувається в Раді (інформація доповнюється)

12:10. Про початок розгляду законопроєкту повідомив народний депутат Олексій Гончаренко.

13:11. Рада прийняла рішення запросити військове керівництво (головкома Сирського, начальника Генштабу Баргилевича та командувача Об'єднаних сил ЗСУ Содоля) для виступу перед початку розгляду закону про мобілізацію. Вони зможуть виступити з трибуни, повідомив﻿ нардеп Ярослав Железняк. За відповідне рішення проголосували 315 депутатів.

Водночас пропозицію викликати для доповіді міністра оборони та премʼєра депутати не підтримали – за це проголосували 138 нардепів.

Основні положення законопроєкту

Зазначимо, що перед другим читанням в парламенті Комітет ВРУ з питань національної безпеки, оборони та розвідки підготував остаточний варіант законопроєкту про мобілізацію до другого читання. Основні положення в ньому наступні:

залишається норма про право на демобілізацію людей з інвалідністю,

демобілізація у зв’язку зі звільненням з полону (якщо військовослужбовець не висловлює бажання продовжити службу),

визнані обмежено придатними мають повторно прийти ВЛК протягом 12 місяців,

військовослужбовці у разі укладення першого контракту мають право на компенсацію 50% від першого внеску за кредитом, забезпеченим предметом іпотеки,

ті, хто отримав II - III групу інвалідності після 24 лютого 2022 року (окрім військовослужбовців), мають пройти повторний медогляд для визначення придатності до служби,

обмеження консульських послуг для чоловіків від 18 до 60 років, які не мають військово-облікових документів,

вводиться обмеження на керування транспортними засобами чоловікам відповідного віку за вимогою ТЦК. Вийнятки - якщо встановлення цього обмеження позбавляє особу основного джерела засобів для існування або використання ТЗ є у зв’язку з інвалідністю чи перебуванням на його утриманні особи з інвалідністю I, II групи,

можливість для чоловіків, які перебувають за кордоном, дистанційно оновити дані в ТЦК (через електронну адресу, телефонний дзвінок або електронний кабінет),

пропонується зобов'язати співробітників ТЦК вести відеофіксацію та показувати документи.

Законопроєкт про мобілізацію

Нагадаємо, що 25 грудня Кабмін вніс до Верховної Ради законопроєкт щодо мобілізації, військового обліку та проходження військової служби. Але через низку зауважень його було відкликано 11 січня. Тож 30 січня в Раду внесли оновлений законопроєкт, який уже пройшов перше читання.

Після чого Комітет ВРУ з питань національної безпеки, оборони та розвідки розглянув понад 4 тисячі поправок до законопроєкту, які були подані нардепами.

Вже 9 квітня стало відомо, що Комітет затвердив текст законопроєкту про мобілізацію до другого читання. З документа виключили норму про демобілізацію військових після 36 місяців безперервної служби. Це було зроблено за проханням глави Міноборони Рустема Умєрова та головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського.

Очікується, що уряду доручать розробити окремий законопроект, який буде регламентувати питання звільнення з військової служби під час дії правого режиму воєнного стану.

Крім того, у Раді визначилися з розмірами штрафів за порушення мобілізації і військового обліку, тобто тюремних строків за ухилення від призову на військову службу під час мобілізації не буде. Відповідний законопроєкт №10379 Комітет ВРУ рекомендував ухвалити парламенту за основу і в цілому.

Також ми писали, що мобілізаційний вік в Україні знизили до 25 років (раніше цей вік складав 27 років). Відповідний закон підписав нещодавно президент Володимир Зеленський.