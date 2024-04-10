Британська розвідка: РФ цьогоріч хоче набрати 400 тисяч "контрактників"
Розвідка Великої Британії розповіла, скільки Росія планує набрати військових за контрактом у 2024 році, а також як використовує солдатів-призовників, повідомляє Європейська правда.
Про це йдеться в новому розвідувальному огляді британського Міноборони.
У відомстві зазначають, що РФ прагне набрати близько 400 тисяч військовослужбовців за контрактом у 2024 році, що необхідно для підтримки її сил в Україні, які зазнали величезних втрат.
"Це також необхідно для реалізації оголошених планів щодо збільшення чисельності збройних сил до 1,32 мільйона цього року та до 1,5 мільйона в подальшому", – йдеться в огляді.
Водночас, вказує розвідка, Росія продовжує призивати солдатів навесні та восени, і цієї весни планує призвати близько 150 тисяч солдатів у віці від 18 до 30 років, що відповідає числу призовників, призваних раніше.
За словами Міноборони Британії, ці призовники служитимуть 12 місяців у всіх видах збройних сил РФ, але наразі не задіяні в бойових діях на території України.
"Призовники служать у гарнізонах по всій Росії. У сухопутних частинах вони, як правило, формують батальйон окремо від батальйонів, укомплектованих солдатами контрактної служби", – йдеться в огляді.
Аналітики додають, що призовники служать у гарнізонах по всій РФ, і в сухопутних частинах вони, як правило, формують батальйон окремо від батальйонів, укомплектованих солдатами контрактної служби.
Деякі солдати-строковики, ймовірно, служать в Росії, прилеглій до кордону з Україною, в підрозділах, що забезпечують прикордонну безпеку, зауважує розвідка.
Втім, на солдатів строкової служби зазвичай чиниться тиск, щоб вони вступили на службу за контрактом, і тоді вони несли б відповідальність за службу в Україні, додають у Міноборони.
"Російська влада, ймовірно, не бажає ризикувати бойовими втратами серед солдатів-строковиків, що, ймовірно, є непопулярним. Втрати серед солдатів-добровольців сприймаються суспільством більш толерантно", – резюмує відомство.