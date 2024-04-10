Британська розвідка: РФ цьогоріч хоче набрати 400 тисяч "контрактників"

Розвідка Великої Британії розповіла, скільки Росія планує набрати військових за контрактом у 2024 році, а також як використовує солдатів-призовників, повідомляє Європейська правда.

Про це йдеться в новому розвідувальному огляді британського Міноборони.

У відомстві зазначають, що РФ прагне набрати близько 400 тисяч військовослужбовців за контрактом у 2024 році, що необхідно для підтримки її сил в Україні, які зазнали величезних втрат.

"Це також необхідно для реалізації оголошених планів щодо збільшення чисельності збройних сил до 1,32 мільйона цього року та до 1,5 мільйона в подальшому" , – йдеться в огляді.

Водночас, вказує розвідка, Росія продовжує призивати солдатів навесні та восени, і цієї весни планує призвати близько 150 тисяч солдатів у віці від 18 до 30 років, що відповідає числу призовників, призваних раніше.

За словами Міноборони Британії, ці призовники служитимуть 12 місяців у всіх видах збройних сил РФ, але наразі не задіяні в бойових діях на території України.

"Призовники служать у гарнізонах по всій Росії. У сухопутних частинах вони, як правило, формують батальйон окремо від батальйонів, укомплектованих солдатами контрактної служби" , – йдеться в огляді.

Аналітики додають, що призовники служать у гарнізонах по всій РФ, і в сухопутних частинах вони, як правило, формують батальйон окремо від батальйонів, укомплектованих солдатами контрактної служби.

Деякі солдати-строковики, ймовірно, служать в Росії, прилеглій до кордону з Україною, в підрозділах, що забезпечують прикордонну безпеку, зауважує розвідка.

Втім, на солдатів строкової служби зазвичай чиниться тиск, щоб вони вступили на службу за контрактом, і тоді вони несли б відповідальність за службу в Україні, додають у Міноборони.