Міністр оборони Литви з візитом в Україні: вже зустрівся із Зеленським
Міністр національної оборони Литви Лаурінас Кащюнас уперше на своїй новій посаді відвідав Україну. Він уже встиг провести зустріч із президентом Володимиром Зеленським, щоб обговорити підтримку Литви, пише Валерія Поліщук, РБК-Україна.
"Візит уже розпочався, я щойно зустрівся з президентом Зеленським. У нас була конструктивна і гарна зустріч, і ми продовжимо роботу. Я представив увесь наш пакет підтримки, хочу сказати, що він більший, ніж ми планували, і буде ще більшим - ми будемо шукати всі шляхи і можливості для його подальшого збільшення", - заявив він.
За його словами, він також представив Зеленському плани Литви щодо розгортання бойових безпілотників і коаліції з розмінування.
Міністр додав, що в рамках трирічної програми Литви з надання допомоги Україні в розмірі 200 млн євро вже виділено 84 млн євро - на 20 млн євро більше, ніж планувалося.
"Я також представив ідею програми безпілотників, у рамках якої ми створимо власну промисловість, але нам ще потрібно розібратися з правовими рамками, і будемо поставляти безпілотники українцям, які потім будуть випробовуватися на полі бою", - сказав Кащюнас.