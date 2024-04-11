ISW: Використання безпілотників не може компенсувати дефіцит снарядів у ЗСУ

На думку аналітиків Інституту вивчення війни (ISW), хоч українські військові ефективно використовують безпілотники, але це не може повністю компенсувати дефіцит критично важливих боєприпасів, повідомляє Українська правда.

Ефективне використання українськими військовими безпілотників на полі бою не може повністю компенсувати дефіцит критично важливих боєприпасів на всьому театрі бойових дій.

Президент України Володимир Зеленський заявив в інтерв'ю німецькому виданню Bild, опублікованому 10 квітня, що Україна успішно виробляє безпілотники, але вони не можуть замінити системи протиповітряної оборони, далекобійні ракетні системи або артилерію.

Як зазначають аналітики, здатність України відбивати механізовані атаки за допомогою безпілотників є частковим пом'якшенням, однак постійна нестача артилерії позбавляє українські війська можливості знищувати броньовану техніку швидко та у великій кількості.

Разом з тим командувач Об’єднаних збройних сил НАТО в Європі американський генерал Крістофер Каволі попередив 10 квітня, що російські війська наразі мають перевагу в артилерії п'ять до одного, але можуть мати перевагу в артилерії 10 до одного "за кілька тижнів", якщо Сполучені Штати і надалі зволікатимуть з наданням військової допомоги Україні.

Експерти також вказують на те, що загроза російської наступальної операції на Харків або Суми, схоже, змушує українських військових перерозподіляти свої обмежені сили і засоби на будівництво оборонних укріплень у цих районах, а активна російська операція із захоплення цих міст лише ще більше посилила б цю динаміку.

"Українські війська, ймовірно, не зможуть змагатися з ініціативою на всьому театрі бойових дій і більш активно розподіляти свої ресурси, якщо не будуть продовжувати вирішувати свої кадрові проблеми і не отримають додаткової західної допомоги" , – підсумовують у звіті.

Ключові висновки ISW за 10 квітня