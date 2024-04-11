Обстріли України: росіяни запускали ракети зі стратегічної авіації
У ніч на 11 квітня Повітряні сили повідомили про зліт бортів російських стратегічних бомбардувальників Ту-95МС з аеродрому Оленья, повідомляє Українська правда.
"Зафіксовано виліт близько 7 бортів стратегічних бомбардувальників Ту-95МС з аеродрому Оленья (Мурманська область, рф), рухаються у напрямку пускових рубежів. Орієнтовний час виходу на пускові рубежі – 03.40", – йшлося в повідомленні.
О 3:49 Повітряні сили повідомили, що стратегічні бомбардувальники Ту-95МС здійснили маневр у районі пускових рубежів.
"Імовірні пуски крилатих ракет. Якщо пуски реальні, розрахунковий час входження ракет в повітряний простір України 04.15-04.30. Не ігноруйте сигнал повітряної тривоги".
3:58: "Ракетна небезпека в південних та східних областях.
Загроза пусків крилатих ракет з літаків Ту-95МС".
4:02: "За уточненими даними у повітрі близько дев'яти стратегічних бомбардувальників Ту-95МС".
О 4:57 Повітряні сили повідомили про ракету в напрямку Миргорода.
4:59: "Ракети в Запорізькій області, курс північно-західний".
5:00: "Дніпро - в укриття!"
5:01: "Харків - ракета у вашому напрямку!"
5:05: "Ракети заходять з Чернігівської області, курс південно-західний".
5:09: "Ракети з Чернігівщини, курсом на Київщину".
5:18: "Ракети в північній частині Київщини, курс західний".
5:22: "Ракети з Сумської області курсом на захід.
Ракети на півночі Київщини змінили курс на південно-західний".
"Ракета з Сумської області, курсом на Полтавщину".
5:28: "Ракети через Коростенський район Житомирської області, курс південно-західний".
5:31: "Ракети в південній частині Чернігівської області, курс західний".
5:37: "Ракети з Житомирщини заходять в повітряний простір Рівненщини, Вінниччини та Хмельниччини. Курс західний.
Ракети в районі Борисполя, курс західний".
5:41: "Ракети на межі Вінницької та Хмельницької областей, курс південно-західний".
5:44: "Ракета північніше Рівного, курс західний".
5:49: "Ракети в Кам'янець-Подільському районі Хмельноцької області, курс західний".
"Ракети у Волинській області, змінюють курс на Львівщину".
5:52: "Ракети заходять у повітряний простір Івано-Франківської області, курс західний.
Ракети західніше Луцька змінюють курс на Львівщину".
5:57: "Аеробалістична ракета Х-47М2 "Кинджал" в напрямку Рівного".
5:58: "Повторні пуски Кинджалів".
"Кинджал в напрямку Києва".
5:59: "Кинджал в напрямку західних областей".
6:01: "Аеробалістичні ракети Х-47М2 "Кинджал" в напрямку Львова".
6:03: "Ракети в напрямку Стрия".
6:06: "Повторні пуски "Кинджалів".
О 6:49 почалися відбої тривоги по областях.