У Пентагоні заявили, що не можуть змусити вимкнути Starlink для росіян на фронті

Міністерство оборони США не може змусити SpaceX припинити обслуговування Starlink російських загарбників на фронті - наприклад, створити "білий список" для терміналів українських військ. Про це заявив помічник міністра оборони США із космічної політики Джон Пламб, пише Валерія Поліщук, РБК-Україна.

"Я не думаю, що Міністерство оборони в змозі змусити їх робити такі речі, тому я просто скажу про це. Я знаю про побоювання України і працюю над цим разом з Україною і Starlink" , - заявив він.

Він зазначив, що спроби різних суб'єктів отримати і використовувати Starlink - це "те, що ми повинні просто прийняти і зрозуміти".

"І не варто помилятися, причина, з якої вона існує, полягає в тому, що вона настільки ефективна" , - сказав представник Пентагону.

Відповідаючи на запитання, чи достатньо SpaceX робить для того, щоб запобігти використанню Starlink зловмисними суб'єктами, Пламб повторив: "Я думаю, що вони - чудовий партнер".

"Пентагон працює з Україною і SpaceX, щоб надати послуги, яких потребує Україна, і запобігти використанню цього російськими силами... звісно, без ліцензій і, звісно, не за наказом країни, до якої вони вторгаються, заради всього святого. Так що ми працюємо над цим, досягли певного прогресу, і після цього все буде засекречено" , - сказав Пламб.

Раніше у ЗМІ з'явилася інформація про те, що російські військові в Україні використовують термінали Starlink. Пізніше ці дані підтвердило Головне управління розвідки Міноборони України.

При цьому власник SpaceX Ілон Маск у відповідь на таку інформацію наголосив, що офіційно термінали Росії ніхто не продавав.