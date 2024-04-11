Повені у Росії: вода піднялася ще у двох областях

У Томській області Росії сильно піднявся рівень води в річці Том, унаслідок чого затопило дороги і будинки в селах під облцентром, також затопило будинки в сусідній Кемеровській області РФ, повідомляє Українська правда.

"Повені, що вирують в Росії, дісталися і до Томської області: рівень води в річці Том за добу серйозно зріс, затопило дороги і кілька десятків будинків у селах під Томськом. Сам обласний центр поки не зачепило" , – йдеться в повідомленні пропагандистського видання "РИА Новости".

У Томській області Росії сильно піднявся рівень води в річці Том, унаслідок чого затоплені дороги і будинки в селах під облцентром. Відео РИА Новости pic.twitter.com/X1BZR1TUeS — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) April 11, 2024

Також повідомляється, що частково затопило селище Усть-Кабирза в сусідній Кемеровській області РФ − під водою опинилося 44 домоволодіння, більше ніж 70 осіб вивезли в пункти тимчасового розміщення.

У Росії затопило будинки у Кемеровській області. Відео РИА Новости pic.twitter.com/MJroSHq9DP — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) April 11, 2024

У місті Оренбург Оренбурзької області РФ зараз борються, щоб не підпустити воду до багатоповерхівок місцевого ЖК "Гранд Парк". За даними влади, туди перебазують водоналивні дамби.

В іншому місті Оренбурзької області − Орську рівень річки Урал нібито трохи впав. Повідомляється, що вода відійшла від 820 будинків, але все ще залишаються підтопленими близько 6 тисяч будинків.