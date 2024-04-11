Командувач сил НАТО в Європі: РФ є "хронічною загрозою" для світу

Командувач Об’єднаних збройних сил НАТО в Європі американський генерал Крістофер Каволі заявив, що РФ становить "хронічну загрозу" для світу та подальша допомога Україні у відбитті російської агресії має вирішальне значення, повідомляє Європейська правда.

Про це він сказав на засіданні Комітету з питань збройних сил Палати представників США.

За його словами, через більш ніж два роки після широкомасштабного вторгнення російський лідер Владімір Путін не демонструє жодних ознак припинення агресії.

"РФ не має наміру зупинятися на Україні. Росія становить хронічну загрозу... Ми переживаємо, м'яко кажучи, складні часи на Європейському театрі" , – зазначив Каволі, додавши, що Європейське командування реагує на загрозу НАТО посиленням своїх сил та засобів стримування на усьому континенті.

Він констатував, що російські війська в Україні руйнують міста та забирають життя невинних людей у масштабах, "яких ми не бачили з часів Другої світової війни".

Генерал також висловив занепокоєння залежністю Росії від Китаю, Ірану та Північної Кореї у підтримці її військової кампанії в Україні.