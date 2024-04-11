Поразка Путіна в Україні в інтересах США – Пентагон

Якщо Росія не досягне успіхів в Україні, це відповідатиме інтересам США на міжнародній арені, тому Вашингтон має продовжувати фінансувати українську армію. Про це заявила помічник міністра оборони з питань міжнародної безпеки Селеста Волландер, виступаючи в комітеті Палати представників зі збройних сил, повідомляє Голос Америки.

За її словами, коли у лютому 2022 року президент Росії Володимир Путін віддавав наказ про вторгнення до України, він розраховував на легке завоювання сусідньої держави. Він також сподівався наблизитись до своєї кінцевої мети – підриву європейської безпеки та трансатлантичного альянсу, сказала вона.

"Мета Путіна — підпорядкувати собі Україну, позбавити її суверенітету та незалежності, а також послабити та підірвати Європу, Америку та особливо, звичайно, альянс НАТО" , — заявила вона членам комітету.

Реакція США була такою самою, що й у союзників у всьому світі, які хочуть побачити "стратегічний провал" жорстокої війни Путіна.

"У своїй політиці в останні два роки ми виходили з того, що Україна має залишитися суверенною, незалежною європейською державою, здатною оборонятися, стримувати і завдати поразки Путіну. Україна робить це за нашої підтримки щодня" , – сказала Уолландер.

США мають продовжувати фінансування України, щоб забезпечити збройні сили системами озброєнь, боєприпасами та навчанням, необхідним для захисту від російської агресії. Це має наслідки далеко поза межами України, заявила помічник міністра.

За її словами, підтримка США допомагає зміцнити союз НАТО для захисту інтересів безпеки Америки в Європі.

"Наші альянси в Європі забезпечують американську військову присутність у ширшому масштабі, на глобальному рівні, а також захист від Росії та її стримування , – заявила Волландер.

"Китай спостерігає за нашими діями в Європі, тому що вони здобувають уроки з того, як ми виконуємо наші зобов'язання перед союзниками та партнерами в Індо-Тихоокеанському регіоні, тому нам потрібно зробити все, щоб Путін зазнав невдачі у досягненні своєї мети – підриві європейської безпеки" , - додала вона.

Російські війська продовжують атаки на Україну. Ракети вражають громадянську інфраструктуру та викликають масштабні руйнування у країні.

"Без додаткової допомоги США та Європи у сфері безпеки на оборону та населення України чекає розруха" , – сказала Уолландер.

"Завдяки лідерству США у Контактній групі з питань оборони України, ми надали Україні допомогу у сфері безпеки на суму понад 88 мільярдів доларів" , – сказала вона.

За словами Волландер, Росія розплачується за це тим, що Путіну довелося вкласти у війну понад 211 мільярдів доларів, тому що країна насправді не може дозволити собі такі витрати.

Російські військові також зазнають великих втрат.

"Втрати російських збройних сил також склали щонайменше 315 тисяч осіб , – сказала Уолландер.