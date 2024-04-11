Прем'єр Японії закликатиме Конгрес прискорити допомогу Україні

Прем'єр Японії Фуміо Кісіда, який перебуває з візитом у США, виступить перед Конгресом із закликом відновити військову допомогу Україні. З посиланням на Euronews, повідомляє Цензор.НЕТ.

Він також наголосить на важливості збереження міцного партнерства між двома країнами в період напруженості в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні.

Зазначається, що Кісіда здійснює офіційну поїздку до Вашингтона в той час, коли Білий дім завершив прийом усіх лідерів "четвірки" - неформального партнерства між США, Японією, Австралією та Індією, покликаного протистояти зростаючій військовій силі Китаю в регіоні.

Видання також зазначає, що Токіо швидко активізувався після вторгнення Росії в лютому 2022 року, приєднавшись до США та інших західних союзників у запровадженні санкцій проти РФ, тоді як японські автовиробники Mazda, Toyota і Nissan оголосили про вихід з Росії.