Москва оголосила персоною нон ґрата працівника посольства Австрії

Росія оголосила персоною нон ґрата одного співробітника посольства Австрії в Москві. Про це заявили в МЗС РФ, повідомляє Європейська правда.

Як наголошується в повідомленні, у МЗС викликали посла Австрії в Москві Вернера Альмховера, якому було заявлено "рішучий протест" у зв'язку з оголошенням австрійською стороною персонами нон грата двох співробітників російського посольства.

"Послу вручено ноту з повідомленням про те, що у відповідь російська сторона оголошує persona non grata співробітника посольства Австрійської Республіки в Російській Федерації, якому належить покинути російську територію до кінця дня 18 квітня. На цьому наші заходи у відповідь не вичерпуються" , – йдеться в документі.

Як повідомляє російське зовнішньополітичне відомство, крок австрійської сторони "ще більше обтяжує двосторонні відносини, які перебувають у кризі за ініціативою австрійської сторони, завдає серйозної шкоди авторитету Австрії, яка позиціонувала себе як нейтральну державу і майданчик міжнародної дипломатії".