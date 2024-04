Китайські банки блокують платежі від компанії з РФ за електроніку – росЗМІ

З кінця березня китайські банки почали блокувати оплату від російських компаній за компоненти і набори для складання електроніки, зокрема серверів, систем зберігання даних (СЗД), ноутбуків та іншої апаратури. Про це пише російське видання "Коммерсантъ" із посиланням на джерела на ринку, повідомляє Економічна правда.

За словами співрозмовників газети, йдеться, зокрема, про "кіт-набори", до яких входять процесори, корпуси пристроїв, екрани та інше.

При цьому транзакції блокують навіть у тих компаній, які домовилися про довгострокові контракти на постачання компонентів для складання електроніки з російськими клієнтами.

"Китай, по суті, монополіст у компонентній базі. Майже 100% світового обсягу компонентів для складання електроніки перебуває на їхньому боці" , - розповідає джерело видання.

Проблеми з проведенням платежів через Китай, а також Туреччину і Казахстан почалися з кінця грудня 2023 року, після набрання чинності указу президента США Джо Байдена, який дозволив запроваджувати санкції проти іноземних фінансових організацій за порушення обмежувальних заходів проти Росії.

Нагадаємо, три найбільші банки Китаю - Industrial and Commercial Bank of China (ICBC), China Construction Bank і Bank of China - перестали приймати платежі з російських підсанкційних фінорганізацій.

Держбанки Китаю посилюють обмеження на фінансування російських клієнтів після того, як США пригрозили вторинними санкціями проти іноземних фінансових фірм, які допомагають РФ у військових діях в Україні.

Одразу кілька китайських банків перестали приймати платежі в юанях із Росії і почали повертати такі трансакції клієнтам. Нові обмеження викликані побоюваннями через можливе введення вторинних санкцій і тиску з боку США.

Також турецькі банки посилили політику щодо російських клієнтів - деякі фінансові організації почали закривати компаніям рахунки і підвищили вимоги до фізосіб, які збираються відкрити картку. У Кремлі підтвердили, що проблема справді існує.