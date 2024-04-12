СБУ прийшла з обшуками до одного зі спікерів УПЦ МП – джерело

Служба безпеки України прийшла з обшуками до заступника голови синодального відділу зовнішніх церковних зав’язків УПЦ МП протоієрея Миколи Данилевича.﻿﻿ Про це розповів співрозмовник в СБУ, повідомляє Українська правда.

Слідчі дії відбуваються від ранку 12 квітня.

Данилевич був у складі делегації, яка у 2017 році разом із колишнім нардепом Вадимом Новинським вмовляла вселенського патріарха Варфоломія не давати Томос Православній церкві України.

За словами джерела, вказаний протоієрей також відзначився підтримкою "руского міра" і виправданням російської агресії.