СБУ прийшла з обшуками до одного зі спікерів УПЦ МП – джерело
Служба безпеки України прийшла з обшуками до заступника голови синодального відділу зовнішніх церковних зав’язків УПЦ МП протоієрея Миколи Данилевича. Про це розповів співрозмовник в СБУ, повідомляє Українська правда.
Слідчі дії відбуваються від ранку 12 квітня.
Данилевич був у складі делегації, яка у 2017 році разом із колишнім нардепом Вадимом Новинським вмовляла вселенського патріарха Варфоломія не давати Томос Православній церкві України.
За словами джерела, вказаний протоієрей також відзначився підтримкою "руского міра" і виправданням російської агресії.