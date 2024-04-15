Постпред Ізраїлю в ООН закликав дослухатися до Зеленського та "прокинутись"

Представник Ізраїлю при Організації Об'єднаних Націй Гілад Ердан на спеціальному засіданні Ради Безпеки ООН щодо іранської масованої атаки закликав дослухатися до слів президента України Володимира Зеленського про загрозу дій Тегерана та Москви для світу.﻿ З посиланням на трансляцію засідання ООН, пише Володимир Костирін, РБК-Україна.

Дипломат, висловлююсь про напад Ірану на Ізраїль минулої ночі, порівняв дії цієї країни з "третім рейхом" у першій половині минулого століття, та режимом нацистської Німеччини зокрема.

За його словами, усе, до чого "торкається" нинішня влада Ірану, несе загрозу, у тому числі і для мусульман. У цьому контексті Ердан нагадав про придушення акцій протесту в Тегерані кілька років тому, та зазначив, що під час атаки минулої ночі по Ізраїлю із застосуванням дронів-камікадзе та ракет різних типів поранення отримала дівчинка-бедуїнка.

Також представник Ізраїлю в ООН попередив, що Іран активно продовжує дії щодо розробки ядерної зброї, а також готує інтерконтинентальні балістичні ракети, тому є потенційна загроза від застосування такого озброєння для усього світу.

Крім того, Ердан заявив на спецзасіданні Радбезу ООН, що через передані Тегераном Москві ударні дрони типу "Шахед" загинула значна кількість українських мирних громадян під час регулярних повітряних атак з боку Росії.