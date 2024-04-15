Конгрес та Білий дім досягли "консенсусу" щодо допомоги Україні та Ізраїлю

Між президентом Сполучених Штатів Америки Джо Байденом і лідерами Конгресу під час недільної телефонної розмови був "консенсус" щодо того, що законодавцям необхідно вжити швидких дій, щоб надіслати допомогу Україні та Ізраїлю.﻿ Про це заявив лідер більшості в Сенаті Чак Шумер. З посиланням на ABC, пише Володимир Костирін, РБК-Україна.

Американський сенатор на пресконференції в Нью-Йорку висловив "сподівання", що цього тижня можна "щось зробити, щоб допомогти обом країнам".

Перед тим у неділю, 14 квітня, Байден поспілкувався з лідером більшості в Сенаті Шумером, спікером Палати представників Майком Джонсоном, лідером меншості в Палаті представників Хакіемом Джеффрісом і лідером меншості в Сенаті Мітчем МакКоннеллом.

За словами Шумера, найкращий спосіб надіслати допомогу Україні та Ізраїлю - це розглянути та прийняти Палатою представників схвалену Сенатом додаткову програму національної безпеки, яка включає допомогу обом цим країнам. Йдеться про ухвалений Сенатом у лютому пакет на 95 мільярдів доларів, який Джонсон досі не виніс на голосування.