В Україні запустили будівництво першого атомного енергоблоку Westinghouse

"Енергоатом" розпочав проєкт зі зведення енергоблоків ХАЕС-5 та ХАЕС-6 за американською технологією АР1000 Westinghouse на Хмельницькій АЕС. Вже закладено перший куб бетону енергоблока №5.﻿ Про це йдеться у повідомленні пресслужби﻿ НАЕК "Енергоатом".

Так, п’ятий енергоблок на Хмельницькій атомній електростанції стане першим в Україні, зведеним за американською технологією АР1000.

"Особлива риса американської технології АР1000 – можливість маневрування блоків. Сьогодні ворог б’є і знищує саме балансуючі потужності української енергетики, тому побудова блоків з можливістю маневрування дуже важлива для нас" , - зазначив міністр енергетики України Герман Галущенко.

За словами голови правління "Енергоатома" Петра Котіна, завдяки будівництву 5 та 6 енергоблоків ХАЕС, після запуску в експлуатацію двох нових блоків 3 та 4, потужність цієї станції перевищить потужність ЗАЕС.