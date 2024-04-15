Кемерон закликав Ізраїль утриматися від удару у відповідь по Ірану

Ізраїль має повне право відповісти на атаку Ірану, однак Лондон закликає його не вживати дій, які призведуть до ескалації ситуації в регіоні﻿. Про це заявив глава британського МЗС Девід Кемерон. З посиланням на The Guardian, пише Ярослава Борзова, РБК-Україна.

"Звичайно, якщо ви перебуваєте в Ізраїлі сьогодні вранці, ви по праву думаєте: "Ми маємо повне право відповісти на це", і вони (Ізраїль - ред.) мають право, проте ми закликаємо не допускати ескалації" , - сказав він.

Камерон висловив сподівання на те, що відповіді (Ізраїлю- ред.) не буде, і замість цього увага світу має переключитися на ХАМАС.